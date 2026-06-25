Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО

В высоких европейских и киевских кабинетах наконец перестали нервно жевать галстуки и облегченно выдохнули: масштабная и очень хитрая военно-психологическая операция Украины под руководством западных кураторов против России, судя по всему, принесла свои плоды.

Удары по российским НПЗ, попытки транспортной блокады Крыма, сорванный отпуск сотен тысяч россиян, "топливная лихорадка", "народный гнев", жесткий ультиматум G7, вроде как разворот Трампа над Анкориджем и все такое прочее просто не могли не надавить на психику Владимира Путина. Он же не железный, в самом деле.

Так и случилось: Путин таки среагировал и заявил о готовности возвращения к мирным переговорам, что в случае их успеха автоматически прекратит СВО за ее ненадобностью.

И тут как прорвало: чуть ли не в каждой западной газетенке зажелтели заголовки типа "Путин сигнализирует об открытости к переговорам!", "Россия согласна на мир", "Кремль идет на переговоры под растущим давлением союзников" и прочая милота, красота и перемога.

Мы понимаем, что русский язык сложен. Всякие падежи, непереводимые идиомы и наглухо выключающее у иностранцев рубильник выражение "да нет".

Однако вполне возможно дочитать заявление Путина до самого конца, потому что в русских сказках и былинах как раз в конце и начинается самое интересное — ровно после того, как мед и пиво не попали в рот.

А сказал Путин на пике западных эмоций вот что: "Россия готова к мирным переговорам с Украиной с учетом договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, а также текущих реалий на земле".

Так давайте же для себя и наших партнеров на Западе немножко расшифруем, на какой такой "договорнячок" теперь согласна донельзя напуганная и загнанная в угол Россия и что там про Стамбул, модальности и реальности.

Начнем со Стамбула.

В апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле (с которых в итоге по указке спонсоров слилась Украина) финальные положения потенциального мирного соглашения включали следующие моменты:

постоянный нейтралитет, внеблоковый и безъядерный статус Украины; невступление в любые военные союзы (включая НАТО); отсутствие иностранных военных объектов и самих военных на территории страны;

четкое и жесткое ограничение численности и вооружений армии Украины;

восстановление официального статуса русского языка, защита прав национальных меньшинств;

запрет пропаганды нацизма.

Теперь об анкориджских модальностях.

Сюрприз: там тоже нейтральный и внеблоковый статус Украины (по конституции); гарантии невступления в НАТО и другие военные союзы; то же самое про иностранные военные базы и контингенты; демилитаризация (военные ограничения); защита прав русскоязычного населения и официальный статус русского языка. Добавилось ограничение военной помощи Запада.

Также добавился (вспомним "не нравится, значит, следующее предложение будет хуже") вывод ВСУ с удерживаемых территорий, полный контроль России над всем Донбассом, а Крым и все остальные новые территории официально фиксируются как российские, и их статус впредь не оспаривается. Плюс снятие с России санкций и всякие гарантии. Отдельно, специально и для самых талантливых было подчеркнуто, что "без решения территориального вопроса по этой формуле долгосрочного мира быть не может".

Ну и, конечно, небольшой технический момент: реалии на земле.

С этим чуток сложнее, потому что реалии эти чрезвычайно непослушны и никак не хотят останавливаться, ну что с ними поделать, такие проказники!

Путин, погрозив для порядка реалиям пальчиком, пояснил непонимающим слушателям: "удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС России освобождают один населенный пункт за другим".

Это же подтвердили в Кремле, где сообщили, что "российские военные продвигаются по всему фронту и скоро ситуация для Киева на фронте станет необратимой", то есть за реалиями просто не угнаться, уж простите нас.

Вот совсем отбились от рук российские подразделения в районе Славянско-Краматорской агломерации, которая является последней надеждой оливкового нюхача и после которой до Днепра нет ни-че-го. А пока наши войска бодро берут район в клещи с нескольких направлений, и из того же Краматорска уже началась массовая эвакуация, которую правильнее назвать бегством. Вы же в неприступной фортеце, куда вы?

Как вчера написал итальянский ресурс L’AntiDiplomatico, "битва за Донбасс вступает в решающую фазу", а освобождение Славянска и Краматорска "может открыть одну из самых решающих глав всего конфликта — с последствиями, влияющими на весь военный баланс на востоке Украины".

Путин же недавно так и сказал, господа, если вы слушали: "Обстановка на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению". Вы думали, российский президент шутит?

Путин шутить умеет и любит, но шутки закончились. Будет вам и Стамбул, и Анкоридж, и весь учебник географии с анатомией. А пока вы радуетесь, что у нас испорчен курортный сезон, "Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", временные трудности — "абсолютно решаемая задача".