ВКС России нанесли удар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским военнослужащим в Щурово.

Также был нанесен удар по военнослужащим ВСУ, которые пытались укрыться на нефункционирующей базе отдыха в западной части Красного Лимана.

Цели были уничтожены, что подтверждается кадрами с беспилотных летательных аппаратов.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам в Щурово и четырьмя бомбами по укрывшимся на базе отдыха военнослужащим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России были нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населенного пункта Щурово", - говорится в сообщении.

Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.

"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов", - ​подчеркнули в ведомстве.