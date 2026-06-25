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ВКС России нанесли удар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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13:40 25.06.2026 (обновлено: 13:50 25.06.2026)
ВКС России нанесли удар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ

ВКС России нанесли удар авиабомбами по ВСУ, отступающим из Красного Лимана

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским военнослужащим в Щурово.
  • Также был нанесен удар по военнослужащим ВСУ, которые пытались укрыться на нефункционирующей базе отдыха в западной части Красного Лимана.
  • Цели были уничтожены, что подтверждается кадрами с беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам в Щурово и четырьмя бомбами по укрывшимся на базе отдыха военнослужащим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В интересах группировки войск "Запад" экипажами Су-34 ВКС России были нанесены удары шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в районе населенного пункта Щурово", - говорится в сообщении.
Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.
"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов", - ​подчеркнули в ведомстве.
Также МО России показало кадры нанесения ударов.
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