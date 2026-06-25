ВКС России нанесли удар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским военнослужащим в Щурово.
- Также был нанесен удар по военнослужащим ВСУ, которые пытались укрыться на нефункционирующей базе отдыха в западной части Красного Лимана.
- Цели были уничтожены, что подтверждается кадрами с беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам в Щурово и четырьмя бомбами по укрывшимся на базе отдыха военнослужащим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.
"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнули в ведомстве.
Также МО России показало кадры нанесения ударов.
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22 июня 2022, 17:18