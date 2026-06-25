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Премьер Канады обсудил с Трампом вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока - РИА Новости, 25.06.2026
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20:01 25.06.2026
Премьер Канады обсудил с Трампом вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока

Премьер Канады Карни обсудил с Трампом вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карни провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
  • В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся НАТО, Ирана и Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в четверг, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока.
"У нас была продолжительная дискуссия… по широкому кругу вопросов. Некоторые из них касались НАТО, некоторые относились к ситуации с Ираном и Ближним Востоком", - сказал Карни журналистам.
Он уточнил, что разговор состоялся в среду, и Трамп сам позвонил ему. По его словам, к беседе время от времени присоединялись высокопоставленные представители американской администрации, в частности, министр войны США Пит Хегсет.
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