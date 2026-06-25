Премьер Канады обсудил с Трампом вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в четверг, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили вопросы НАТО, Ирана и Ближнего Востока.

Он уточнил, что разговор состоялся в среду, и Трамп сам позвонил ему. По его словам, к беседе время от времени присоединялись высокопоставленные представители американской администрации, в частности, министр войны США Пит Хегсет.