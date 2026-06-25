Трамп поручил правительству быть готовыми оказать помощь Венесуэле

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил, что дал указания всем правительственным агентствам быть готовыми действовать быстро для помощи стране.

В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.