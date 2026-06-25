Трамп поручил правительству быть готовыми оказать помощь Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил всем правительственным агентствам быть готовыми быстро оказать помощь Венесуэле.
- Трамп назвал «неутешительными» первые сообщения о разрушениях в Венесуэле из-за стихии.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил, что дал указания всем правительственным агентствам быть готовыми действовать быстро для помощи стране.
"Два сильных землетрясения, только что обрушившихся на замечательный народ Венесуэлы, носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв. США готовы и способны оказать помощь! Я поручил всем ведомствам нашего правительства быть готовыми действовать быстро. Мы поддержим наших новых замечательных друзей", - говорится в сообщении в соцсети Truth Social президента.
Трамп также назвал "неутешительными" первые сообщения о разрушениях в Венесуэле из-за стихии
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.