Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

Трамп пригрозил нефтяным компаниям проблемами, если они не снизят цены

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции начать расследование в отношении нефтяных компаний из-за цен на бензин.

По словам министра энергетики США Криса Райта, за последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин.

Трамп в среду объявил, что поручил министерству юстиции страны начать расследование после того, как нефтяные компании якобы не стали снижать цены на бензин соразмерно падению цен на нефть.

"Цены на заправках должны быть гораздо ниже, и, возможно, нефтяные компании занимаются спекуляцией. Надеюсь, что нет. А иначе у них будут большие проблемы", – заявил американский лидер журналистам в Белом Доме.

По словам Трампа, цена на заправку должна составлять 2,25 доллара, так как проблем с поставками топлива больше нет.

За последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.