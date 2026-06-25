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Трамп пригрозил нефтяным компаниям проблемами, если они не снизят цены - РИА Новости, 25.06.2026
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01:27 25.06.2026 (обновлено: 10:25 25.06.2026)
Трамп пригрозил нефтяным компаниям проблемами, если они не снизят цены

Трамп пригрозил нефтяным компаниям США проблемами из-за высоких цен на бензин

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции начать расследование в отношении нефтяных компаний из-за цен на бензин.
  • По словам министра энергетики США Криса Райта, за последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин.
Трамп в среду объявил, что поручил министерству юстиции страны начать расследование после того, как нефтяные компании якобы не стали снижать цены на бензин соразмерно падению цен на нефть.
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"Цены на заправках должны быть гораздо ниже, и, возможно, нефтяные компании занимаются спекуляцией. Надеюсь, что нет. А иначе у них будут большие проблемы", – заявил американский лидер журналистам в Белом Доме.
По словам Трампа, цена на заправку должна составлять 2,25 доллара, так как проблем с поставками топлива больше нет.
За последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.
Ранее Трамп сообщил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки.
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В миреСШАОрмузский проливИранДональд Трамп
 
 
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