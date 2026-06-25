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Трамп заявил, что посетит саммит НАТО только из уважения к Эрдогану - РИА Новости, 25.06.2026
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01:20 25.06.2026 (обновлено: 10:35 25.06.2026)
Трамп заявил, что посетит саммит НАТО только из уважения к Эрдогану

Трамп заявил, что поедет на саммит НАТО в Анкаре лишь из уважения к Эрдогану

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре.
  • Трамп подчеркнул, что поедет на саммит из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану, который лично попросил его об этом.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.
"Я бы не поехал ради большинства людей, но он (Эрдоган - ред.) позвал меня… Я поеду из уважения к президенту", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, у него прошел разговор с Эрдоганом, на котором президент Турции лично попросил Трампа приехать на предстоящий саммит НАТО.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Трамп заявил, что может обрадовать Турцию во время визита на саммит НАТО
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В миреТурцияДональд ТрампНАТОАнкара
 
 
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