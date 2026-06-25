Трамп заявил, что посетит саммит НАТО только из уважения к Эрдогану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре.
- Трамп подчеркнул, что поедет на саммит из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану, который лично попросил его об этом.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.
"Я бы не поехал ради большинства людей, но он (Эрдоган - ред.) позвал меня… Я поеду из уважения к президенту", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, у него прошел разговор с Эрдоганом, на котором президент Турции лично попросил Трампа приехать на предстоящий саммит НАТО.