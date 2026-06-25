Трамп заявил, что посетит саммит НАТО только из уважения к Эрдогану

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.