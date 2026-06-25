Трамп заявил о разногласиях с вероятным преемником Стармера

На вопрос, хочет ли он быть первым мировым лидером, которого посетит новый премьер Британии, Трамп ответил отрицательно.

"Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море (для нефтедобычи - ред.)", - сказал Трамп.

Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.