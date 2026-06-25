Трамп заявил о разногласиях с вероятным преемником Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил об идеологических разногласиях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, Энди Бернемом.
- Трамп выразил мнение, что новый премьер Британии, вероятно, не станет открывать Северное море для нефтедобычи из-за своих либеральных взглядов.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об идеологических разногласиях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, Энди Бернемом.
На вопрос, хочет ли он быть первым мировым лидером, которого посетит новый премьер Британии, Трамп ответил отрицательно.
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"Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море (для нефтедобычи - ред.)", - сказал Трамп.
Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.