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Трамп заявил о разногласиях с вероятным преемником Стармера - РИА Новости, 25.06.2026
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01:18 25.06.2026 (обновлено: 10:26 25.06.2026)
Трамп заявил о разногласиях с вероятным преемником Стармера

Трамп заявил о разногласиях с вероятным преемником Стармера Энди Бернемом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил об идеологических разногласиях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, Энди Бернемом.
  • Трамп выразил мнение, что новый премьер Британии, вероятно, не станет открывать Северное море для нефтедобычи из-за своих либеральных взглядов.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об идеологических разногласиях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, Энди Бернемом.
"Мы, наверное, придерживаемся разных взглядов", - сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марк Рютте в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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На вопрос, хочет ли он быть первым мировым лидером, которого посетит новый премьер Британии, Трамп ответил отрицательно.
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"Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море (для нефтедобычи - ред.)", - сказал Трамп.
Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
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В миреСШАСеверное мореМанчестерДональд ТрампКир СтармерМарк РюттеНАТО
 
 
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