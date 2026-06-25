Полиция в Тюмени вернула мужчине забытый им на лавке миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тюмени полиция вернула хозяину 1 миллион рублей, забытый в сумке на лавке у подъезда.

Подозреваемый в похищении денег задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Полиция в Тюмени разыскала и вернула хозяину забытый им в сумке на лавке у подъезда его дома 1 миллион рублей, который успел унести похититель, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Согласно данным полиции, мужчина собирался в поездку, вышел из квартиры с сумкой, в которую он положил деньги, и забыл ее на лавке возле подъезда, а когда вернулся, сумки на месте не оказалось.

"Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что ехал на электросамокате по двору, заметил сумку и решил похитить ее. Так он скрылся с миллионом рублей. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции похищенные деньги была изъяты и возвращены потерпевшему", - говорится в сообщении.