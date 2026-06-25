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Полиция в Тюмени вернула мужчине забытый им на лавке миллион рублей - РИА Новости, 25.06.2026
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19:15 25.06.2026 (обновлено: 19:32 25.06.2026)
Полиция в Тюмени вернула мужчине забытый им на лавке миллион рублей

В Тюмени полиция разыскала и вернула хозяину забытый им на лавке миллион рублей

© Полиция Тюменской области/MAXМужчина на электросамокате, похитивший забытую сумку с деньгами в Тюмени
Мужчина на электросамокате, похитивший забытую сумку с деньгами в Тюмени - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Полиция Тюменской области/MAX
Мужчина на электросамокате, похитивший забытую сумку с деньгами в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени полиция вернула хозяину 1 миллион рублей, забытый в сумке на лавке у подъезда.
  • Подозреваемый в похищении денег задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Полиция в Тюмени разыскала и вернула хозяину забытый им в сумке на лавке у подъезда его дома 1 миллион рублей, который успел унести похититель, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Согласно данным полиции, мужчина собирался в поездку, вышел из квартиры с сумкой, в которую он положил деньги, и забыл ее на лавке возле подъезда, а когда вернулся, сумки на месте не оказалось.
"Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что ехал на электросамокате по двору, заметил сумку и решил похитить ее. Так он скрылся с миллионом рублей. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции похищенные деньги была изъяты и возвращены потерпевшему", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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