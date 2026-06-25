Краткий пересказ от РИА ИИ Британская газета Times обратила внимание на названия подразделений ВСУ, связанные с нацистской Германией, и использование в украинских войсках нацистской символики.

В качестве примеров издание указывает на подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и "Нахтигаль".

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Британская газета Times обратила внимание на названия подразделений ВСУ, связанные с нацистской Германией, а также использование в украинских войсках нацистской символики.

"Несколько украинских подразделений взяли названия или символы, ассоциирующиеся с Третьим рейхом", - говорится в публикации.

В качестве примеров издание указывает на подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и "Нахтигаль" (аналогичное название носил гитлеровский батальон, в который входили коллаборанты из числа украинцев).

"Мы просто не можем понять, почему украинцы хотят таких героев, у которых, несомненно, руки в крови", - приводит газета слова главы организации "Польско-украинское примирение" Каролины Романовской.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что на Украине возрождается нацизм. А глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что именно Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги. Члены УПА* воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.