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Times обратила внимание на нацистские названия подразделений ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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15:42 25.06.2026
Times обратила внимание на нацистские названия подразделений ВСУ

Британская Times обратила внимание на нацистские названия подразделений ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская газета Times обратила внимание на названия подразделений ВСУ, связанные с нацистской Германией, и использование в украинских войсках нацистской символики.
  • В качестве примеров издание указывает на подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и "Нахтигаль".
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Британская газета Times обратила внимание на названия подразделений ВСУ, связанные с нацистской Германией, а также использование в украинских войсках нацистской символики.
"Несколько украинских подразделений взяли названия или символы, ассоциирующиеся с Третьим рейхом", - говорится в публикации.
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В качестве примеров издание указывает на подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и "Нахтигаль" (аналогичное название носил гитлеровский батальон, в который входили коллаборанты из числа украинцев).
"Мы просто не можем понять, почему украинцы хотят таких героев, у которых, несомненно, руки в крови", - приводит газета слова главы организации "Польско-украинское примирение" Каролины Романовской.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что на Украине возрождается нацизм. А глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что именно Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги. Члены УПА* воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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