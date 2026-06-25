«

"Россия побеждает там, где это действительно имеет значение — на поле боя. Украина по-прежнему может запускать беспилотники и попадать в заголовки новостей. Но Россия уже работает над этой проблемой, и заголовки не помогут, если вы активно теряете позиции. Именно поэтому Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию: не потому, что это изменит ситуацию на Донбассе, а потому, что это может создать предлог для вмешательства Европы", — сказал он.