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"Теряют позиции". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2026
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15:37 25.06.2026
"Теряют позиции". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО

Экс-разведчик Риттер: ВС России побеждают на поле боя

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России доминируют на поле боя.
  • Скотт Риттер отметил, что Украина теряет позиции, а попытки спровоцировать Белоруссию могут создать предлог для вмешательства Европы.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВС России доминируют на поле боя, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Рику Санчесу.
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"Россия побеждает там, где это действительно имеет значение — на поле боя. Украина по-прежнему может запускать беспилотники и попадать в заголовки новостей. Но Россия уже работает над этой проблемой, и заголовки не помогут, если вы активно теряете позиции. Именно поэтому Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию: не потому, что это изменит ситуацию на Донбассе, а потому, что это может создать предлог для вмешательства Европы", — сказал он.
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Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
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