Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России доминируют на поле боя.
- Скотт Риттер отметил, что Украина теряет позиции, а попытки спровоцировать Белоруссию могут создать предлог для вмешательства Европы.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВС России доминируют на поле боя, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Рику Санчесу.
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"Россия побеждает там, где это действительно имеет значение — на поле боя. Украина по-прежнему может запускать беспилотники и попадать в заголовки новостей. Но Россия уже работает над этой проблемой, и заголовки не помогут, если вы активно теряете позиции. Именно поэтому Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию: не потому, что это изменит ситуацию на Донбассе, а потому, что это может создать предлог для вмешательства Европы", — сказал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.