ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 50 военных, сообщило Минобороны РФ.