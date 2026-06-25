ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ.
- В результате боевых действий в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 50 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области.
"Уничтожено до 50-ти военнослужащих, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.