ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны.