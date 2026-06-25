Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 25.06.2026 (обновлено: 16:32 25.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции и улучшили тактическое положение.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих и военная техника: три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Новогришино, Доброполье, Василевка Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сводке.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает российское военное ведомство.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"К черту Зеленского!" Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило Запад
Вчера, 13:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала