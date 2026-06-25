ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции и улучшили тактическое положение.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих и военная техника: три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Новогришино, Доброполье, Василевка Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сводке.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает российское военное ведомство.