Читать ria.ru в

В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины снова прозвучали взрывы.

О взрывах в городе украинский телеканал «Общественное» сообщал несколько раз в четверг.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в четверг канал неоднократно сообщал о взрывах в городе.