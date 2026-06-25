В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины снова прозвучали взрывы.
- О взрывах в городе украинский телеканал «Общественное» сообщал несколько раз в четверг.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг канал неоднократно сообщал о взрывах в городе.
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
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