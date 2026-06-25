Экс-сотрудника Popcorn Books осудили по делу о пропаганде ЛГБТ*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова к четырем годам условно.
- Павла Иванова обвинили в совершении преступления по части 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
- Вместе с Павлом Ивановым были задержаны директор по продажам Дмитрий Протопопов и отвечавший за склад и распространение литературы Артем Вахляев.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иванову назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно", - рассказал собеседник агентства.
По данным СМИ, директора по продажам Иванова, одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова и отвечавшего за склад и распространение литературы Артема Вахляева задержали в мае прошлого года. Сначала они находились под домашним арестом, затем фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
Как заявляли в "Эксмо", обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.