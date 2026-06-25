Рейтинг@Mail.ru
Суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского* к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 25.06.2026 (обновлено: 17:26 25.06.2026)
Суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского* к 12 годам лишения свободы

Суд в Татарстане заочно приговорил олигарха Коломойского к 12 годам

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* и еще трех граждан Украины к 12 годам лишения свободы за хищение нефти.
  • По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество и организовали поставку на территорию Украины принадлежащей российской компании нефти в объеме 858,6 тысячи тонн стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, которую впоследствии похитили.
  • На имущество аффилированной с обвиняемыми компании наложен арест на сумму более 20 миллиардов рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
"Сегодня Альметьевским городским судом Республики Татарстан заочно постановлен обвинительный приговор в отношении находящихся в межгосударственном розыске четырех граждан Украины – Игоря Коломойского*, Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (Организация преступного сообщества) и частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
СМИ: Коломойскому* предъявили новое обвинение по делу "ПриватБанка"
1 мая, 13:21
По версии следствия, в 2006 и 2007 годах, находясь за пределами РФ, они создали преступное сообщество и через предприятие-посредника организовали поставку на территорию Украины принадлежащей российской компании нефти в объеме 858,6 тысячи тонн стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, которую впоследствии похитили.
"Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении.
По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 миллиардов рублей.
Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Приговор в законную силу не вступил.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд Киева оставил под арестом олигарха Коломойского* по делу об убийстве
29 января, 19:16
 
ПроисшествияРоссияУкраинаРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр ЯрославскийГеннадий Боголюбов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала