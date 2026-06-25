Суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского* к 12 годам лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* и еще трех граждан Украины к 12 годам лишения свободы за хищение нефти.

По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество и организовали поставку на территорию Украины принадлежащей российской компании нефти в объеме 858,6 тысячи тонн стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, которую впоследствии похитили.

На имущество аффилированной с обвиняемыми компании наложен арест на сумму более 20 миллиардов рублей.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

"Сегодня Альметьевским городским судом Республики Татарстан заочно постановлен обвинительный приговор в отношении находящихся в межгосударственном розыске четырех граждан Украины – Игоря Коломойского*, Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (Организация преступного сообщества) и частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2006 и 2007 годах, находясь за пределами РФ, они создали преступное сообщество и через предприятие-посредника организовали поставку на территорию Украины принадлежащей российской компании нефти в объеме 858,6 тысячи тонн стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, которую впоследствии похитили.

"Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении.

По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 миллиардов рублей.

Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Приговор в законную силу не вступил.