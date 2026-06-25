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Суд оставил в силе приговор девушке, сделавшей кальян на куличе - РИА Новости, 25.06.2026
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16:32 25.06.2026 (обновлено: 16:37 25.06.2026)
Суд оставил в силе приговор девушке, сделавшей кальян на куличе

Суд оставил в силе приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. МосквеДевушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© ГУ МВД России по г. Москве
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лефортовский суд Москвы оставил приговор Ксении Белоусовой без изменений.
  • Белоусова признала вину и раскаялась, но обжаловала приговор ввиду его суровости.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы оставил в силе приговор москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор… оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
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Ранее девушка признала вину и раскаялась, но обжаловала приговор ввиду его суровости.
"Совершенное мной преступление недопустимо в нынешнем обществе, я очень жалею, что сделала это, раскаялась, хочу извиниться перед всеми, кого я оскорбила. В СИЗО я познакомилась с огромным количеством женщин, пообщалась с ними, поняла, что не хочу больше заниматься преступной деятельностью, так как это разрушает жизнь, в том числе близких людей", - заявила суду фигурантка.
Прокурор просила оставить решение суда в силе. Она подчеркнула, что Белоусова после первой судимости "на путь исправления не встала, выводы для себя не сделала".
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В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
Мировой судья в Москве приговорил Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора – ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более пяти граммов мефедрона.
Фактически судья назначил ей за оскорбление чувств верующих 200 часов исправительных работ, однако в совокупности с предыдущей судимостью наказание вышло более суровым. Белоусову взяли под стражу в зале суда.
После приговора фигурантка направила РПЦ письмо с покаянием, церковь в ответ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания, предложив назначить ей какой-либо вид работ в одном из социальных учреждений РПЦ.
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