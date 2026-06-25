Суд отправил под арест владельца кафе в Камышине после массового отравления

СУСК России по региону 16 июня сообщало, что после посещения кафе в Камышине к врачам начали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что число пострадавших достигло 30 человек. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан.