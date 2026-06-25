Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под арест владельца кафе в Камышине после массового отравления - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 25.06.2026
Суд отправил под арест владельца кафе в Камышине после массового отравления

Суд отправил под домашний арест владельца кафе в Камышине после отравления людей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После посещения кафе в Камышине 30 человек обратились к врачам с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез.
  • Владелец кафе отправлен под домашний арест до 16 августа.
ВОЛГОГРАД, 25 июн – РИА Новости. Камышинский районный суд отправил под домашний арест владельца кафе после массового отравления заведения, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
СУСК России по региону 16 июня сообщало, что после посещения кафе в Камышине к врачам начали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что число пострадавших достигло 30 человек. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан.
"Камышинский районный суд отправил под домашний арест до 16 августа владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей", - сказали в пресс-службе.
Пикник - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Врач рассказал, как снизить риск пищевого отравления летом
19 июня, 17:20
 
ПроисшествияРоссияКамышин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала