Суд отправил под арест владельца кафе в Камышине после массового отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После посещения кафе в Камышине 30 человек обратились к врачам с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез.
- Владелец кафе отправлен под домашний арест до 16 августа.
ВОЛГОГРАД, 25 июн – РИА Новости. Камышинский районный суд отправил под домашний арест владельца кафе после массового отравления заведения, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
СУСК России по региону 16 июня сообщало, что после посещения кафе в Камышине к врачам начали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что число пострадавших достигло 30 человек. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан.
"Камышинский районный суд отправил под домашний арест до 16 августа владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей", - сказали в пресс-службе.