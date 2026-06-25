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"Автодом" подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.06.2026
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11:21 25.06.2026
"Автодом" подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей

Суд зарегистрировал иск "Автодома" к BMW на 25 млрд рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автомобильного холдинга "Автодом" к BMW на 25 миллиардов рублей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автомобильного холдинга "Автодом" к BMW на 25 миллиардов рублей, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что иск АО "Автодом" подан к ООО "БМВ БАНК", ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ", BMW OSTERREICH HOLDING GMBH и BMW FAHRZEUGTECHNIK GMBH. Сумма исковых требований составляет ровно 25 миллиардов рублей.
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