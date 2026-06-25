"Автодом" подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автомобильного холдинга "Автодом" к BMW на 25 миллиардов рублей, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что иск АО "Автодом" подан к ООО "БМВ БАНК", ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ", BMW OSTERREICH HOLDING GMBH и BMW FAHRZEUGTECHNIK GMBH. Сумма исковых требований составляет ровно 25 миллиардов рублей.