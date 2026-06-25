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Суд вынес приговор жительнице Алушты, призывавшей разрушить Крымский мост - РИА Новости, 25.06.2026
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10:19 25.06.2026
Суд вынес приговор жительнице Алушты, призывавшей разрушить Крымский мост

Жительницу Алушты, призывавшую разрушить Крымский мост, приговорили к 5,5 годам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост.
  • Призывы были размещены в комментариях под публикациями в сети.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жительницу Алушты, призывавшую разрушить Крымский мост, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, Алла Бацюра, находясь у себя дома в Алуште, под публикациями в сети о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги разместила комментарии, в которых призвала к совершению теракта - разрушению Крымского моста.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лет в исправительной колонии общего режима", - сказал пресс-секретарь суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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