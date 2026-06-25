Суд вынес приговор жительнице Алушты, призывавшей разрушить Крымский мост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост.
- Призывы были размещены в комментариях под публикациями в сети.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жительницу Алушты, призывавшую разрушить Крымский мост, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, Алла Бацюра, находясь у себя дома в Алуште, под публикациями в сети о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги разместила комментарии, в которых призвала к совершению теракта - разрушению Крымского моста.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лет в исправительной колонии общего режима", - сказал пресс-секретарь суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.