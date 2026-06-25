Пенсионера в Приморье отправили в колонию за попытку убить соседа

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Приморье назначил 74-летнему местному жителю 7 лет 3 месяца колонии строгого режима за стрельбу в соседа из самодельного оружия.

Конфликт произошел из-за поврежденных цветов на клумбе.

Суд также принял решение о конфискации автомобиля осужденного и удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Приморье назначил 74-летнему местному жителю 7 лет 3 месяца колонии строгого режима за то, что он выстрелил в соседа из самодельного оружия из-за поврежденных цветов на клумбе, сообщает краевая прокуратура.

"Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судом принято решение о конфискации автомобиля, принадлежащего осужденному, на котором он перевозил огнестрельное оружие. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Фигуранта осудили по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в апреле 2026 года в селе Авангард между подсудимым и его 40-летним соседом произошел конфликт из-за поврежденных цветов на клумбе. Мужчина выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в грудь потерпевшему, и полагая, что тот скончался, скрылся, а оружие и боеприпасы закопал на приусадебном участке родственников.