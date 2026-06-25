США больше не являются нейтральным посредником по Украине, заявил Макрон

Краткий пересказ от РИА ИИ Макрон считает, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и поддерживают Киев.

Он отметил сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.

"США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 – ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами... предоставление ( Украине - ред.) военной помощи... и санкции против России", - сказал он на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.