США выделят Венесуэле помощь для борьбы с последствиями землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

Из этой суммы 50 миллионов долларов выделяются в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле, а 100 миллионов — это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщил госдепартамент.

"В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 миллионов долларов через своих партнеров", - говорится в сообщении.

Эти средства включают 50 миллионов долларов, выделяемых в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле. Еще 100 миллионов - это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.