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США выделят Венесуэле помощь для борьбы с последствиями землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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22:32 25.06.2026 (обновлено: 22:37 25.06.2026)
США выделят Венесуэле помощь для борьбы с последствиями землетрясения

США выделят Венесуэле $150 млн для борьбы с последствиями землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями землетрясения.
  • Из этой суммы 50 миллионов долларов выделяются в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле, а 100 миллионов — это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщил госдепартамент.
"В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 миллионов долларов через своих партнеров", - говорится в сообщении.
Эти средства включают 50 миллионов долларов, выделяемых в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле. Еще 100 миллионов - это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.
"Наряду с финансовой поддержкой, госдепартамент оказывает организациям содействие в логистической координации и налаживании взаимодействия с временными органами власти", - говорится в сообщении.
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