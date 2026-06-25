США выделят Венесуэле помощь для борьбы с последствиями землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями землетрясения.
- Из этой суммы 50 миллионов долларов выделяются в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле, а 100 миллионов — это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщил госдепартамент.
"В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 миллионов долларов через своих партнеров", - говорится в сообщении.
Эти средства включают 50 миллионов долларов, выделяемых в рамках новых двусторонних соглашений партнерам, работающим непосредственно в Венесуэле. Еще 100 миллионов - это взнос в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Венесуэлы.
"Наряду с финансовой поддержкой, госдепартамент оказывает организациям содействие в логистической координации и налаживании взаимодействия с временными органами власти", - говорится в сообщении.