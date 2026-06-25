Рейтинг@Mail.ru
Минфин США продлил лицензию на операции с LUKOIL International - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 25.06.2026 (обновлено: 20:59 25.06.2026)
Минфин США продлил лицензию на операции с LUKOIL International

Минфин США продлил до 25 июня лицензию на операции с LUKOIL International

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство финансов США объявило о решении продлить лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International.
  • Лицензия продлена до 00:01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года.
  • Операции разрешены при условии получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг объявило о решении продлить до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International.
"Разрешение действует до 00.01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами", - говорится в лицензии.
В ней указывается, что "за исключением случаев, предусмотренных пунктом (d) настоящей генеральной лицензии, разрешаются все операции, запрещенные Исполнительным указом 14024, которые обычно сопутствуют и необходимы для ведения переговоров и заключения договоров с Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" или любой из его аффилированных компаний касательно продажи, отчуждения или передачи компании Lukoil International GmbH (LIG) либо любой организации, в которой LIG прямо или косвенно, единолично или в совокупности, владеет долей участия в размере 50% или более".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума
24 июня, 17:34
 
СШАМинистерство финансов СШАЛУКОЙЛЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала