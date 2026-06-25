Минфин США продлил лицензию на операции с LUKOIL International

"Разрешение действует до 00.01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами", - говорится в лицензии.

В ней указывается, что "за исключением случаев, предусмотренных пунктом (d) настоящей генеральной лицензии, разрешаются все операции, запрещенные Исполнительным указом 14024, которые обычно сопутствуют и необходимы для ведения переговоров и заключения договоров с Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" или любой из его аффилированных компаний касательно продажи, отчуждения или передачи компании Lukoil International GmbH (LIG) либо любой организации, в которой LIG прямо или косвенно, единолично или в совокупности, владеет долей участия в размере 50% или более".