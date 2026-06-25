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Учения Южной Кореи и США направлены против КНДР, заявила Захарова - РИА Новости, 25.06.2026
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16:13 25.06.2026
Учения Южной Кореи и США направлены против КНДР, заявила Захарова

Захарова: военные учения Южной Кореи и США направлены против КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная Корея и США провели масштабные военные учения в акватории Японского и Желтого морей с 16 по 19 июня.
  • Захарова заявила, что эти учения направлены против КНДР и вызывают озабоченность.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военные учения Южной Кореи и США в акватории Японского и Желтого морей направлены против КНДР, это вызывает озабоченность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С 16 по 19 июня Южная Корея и США провели в акватории Японского и Желтого морей, в непосредственной близости от морской границы с КНДР, масштабные военные учения, включая огневые стрельбы, в том числе с использованием ракетных вооружений, подчеркнула Захарова.
"Этот очередной направленный именно против КНДР шаг Сеула и Вашингтона не может не вызывать озабоченность в контексте дальнейшего развития ситуация на Корейском полуострове", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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В миреКНДРЮжная КореяСШАМария Захарова
 
 
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