Учения Южной Кореи и США направлены против КНДР, заявила Захарова

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военные учения Южной Кореи и США в акватории Японского и Желтого морей направлены против КНДР, это вызывает озабоченность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Этот очередной направленный именно против КНДР шаг Сеула и Вашингтона не может не вызывать озабоченность в контексте дальнейшего развития ситуация на Корейском полуострове", - сказала она в ходе брифинга в четверг.