Учения Южной Кореи и США направлены против КНДР, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южная Корея и США провели масштабные военные учения в акватории Японского и Желтого морей с 16 по 19 июня.
- Захарова заявила, что эти учения направлены против КНДР и вызывают озабоченность.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Военные учения Южной Кореи и США в акватории Японского и Желтого морей направлены против КНДР, это вызывает озабоченность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С 16 по 19 июня Южная Корея и США провели в акватории Японского и Желтого морей, в непосредственной близости от морской границы с КНДР, масштабные военные учения, включая огневые стрельбы, в том числе с использованием ракетных вооружений, подчеркнула Захарова.
"Этот очередной направленный именно против КНДР шаг Сеула и Вашингтона не может не вызывать озабоченность в контексте дальнейшего развития ситуация на Корейском полуострове", - сказала она в ходе брифинга в четверг.