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Рубио рассказал, с каким шагом Ирана США не смогут мириться - РИА Новости, 25.06.2026
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12:29 25.06.2026 (обновлено: 12:32 25.06.2026)
Рубио рассказал, с каким шагом Ирана США не смогут мириться

Рубио: США не согласятся с тем, чтобы Иран взимал плату за проход через Ормуз

© REUTERS / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США никогда не согласятся с взиманием Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.
  • Рубио подчеркнул, что Ормузский пролив — это международные воды, и практика взимания платы за их использование неприемлема.
  • Госсекретарь отметил, что появление у Ирана ядерного оружия также является сценарием, который США никогда не смогут принять.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США никогда и ни при каком сценарии не согласятся на то, чтобы Иран взимал плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Ормузский пролив - это международные воды… Если мы на самом деле согласимся с тем, что вы можете взимать деньги за пользование международных водных путей только потому, что он проходит рядом с вашей территорией… Это неприемлемо", - заявил Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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По словам госсекретаря США, если допустить сценарий, при котором какое-либо государство начнет взимать плату за использование международного водного пути из-за его близости к своей территории, такая практика может распространиться по всему миру.
Другим пунктом, который США никогда не смогут принять, как отмечает Рубио, является появление у Ирана ядерного оружия.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия, что является основной причиной того, почему все это вообще началось", - добавил госсекретарь, подразумевая военную операцию "Эпическая ярость" против Ирана.
Накануне Трамп заявил, что США получили от Ирана заверения, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Ормузский пролив.
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