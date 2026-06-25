Рубио рассказал, с каким шагом Ирана США не смогут мириться

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США никогда не согласятся с взиманием Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.

Рубио подчеркнул, что Ормузский пролив — это международные воды, и практика взимания платы за их использование неприемлема.

Госсекретарь отметил, что появление у Ирана ядерного оружия также является сценарием, который США никогда не смогут принять.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США никогда и ни при каком сценарии не согласятся на то, чтобы Иран взимал плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Ормузский пролив - это международные воды… Если мы на самом деле согласимся с тем, что вы можете взимать деньги за пользование международных водных путей только потому, что он проходит рядом с вашей территорией… Это неприемлемо", - заявил Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива

По словам госсекретаря США, если допустить сценарий, при котором какое-либо государство начнет взимать плату за использование международного водного пути из-за его близости к своей территории, такая практика может распространиться по всему миру.

Другим пунктом, который США никогда не смогут принять, как отмечает Рубио, является появление у Ирана ядерного оружия.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия, что является основной причиной того, почему все это вообще началось", - добавил госсекретарь, подразумевая военную операцию "Эпическая ярость" против Ирана.