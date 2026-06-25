Белый дом запросил у конгресса средства на контроль ядерной политики Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белый дом запросил у конгресса 672 миллиона долларов на меры, которые призваны лишить Иран возможности разработать или получить ядерное оружие.
- Финансирование предназначено для ликвидации материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры, связанных с ядерной программой Ирана.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом запросил у конгресса 672 миллиона долларов на меры, которые призваны лишить Иран возможности разработать или получить ядерное оружие.
"Шестьсот семьдесят два миллиона долларов - финансирование предназначено для проведения мероприятий, направленных на полное и поддающееся проверке упразднение способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая ликвидацию связанных с этим материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры", - говорится в запросе, направленном главой административно-бюджетного управления Белого дома Расселом Воутом спикеру палаты представителей Майку Джонсону.