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Белый дом запросил у конгресса средства на контроль ядерной политики Ирана - РИА Новости, 25.06.2026
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09:42 25.06.2026 (обновлено: 09:45 25.06.2026)
Белый дом запросил у конгресса средства на контроль ядерной политики Ирана

Белый дом запросил у конгресса средства на меры против ядерной политики Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом запросил у конгресса 672 миллиона долларов на меры, которые призваны лишить Иран возможности разработать или получить ядерное оружие.
  • Финансирование предназначено для ликвидации материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры, связанных с ядерной программой Ирана.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом запросил у конгресса 672 миллиона долларов на меры, которые призваны лишить Иран возможности разработать или получить ядерное оружие.
"Шестьсот семьдесят два миллиона долларов - финансирование предназначено для проведения мероприятий, направленных на полное и поддающееся проверке упразднение способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая ликвидацию связанных с этим материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры", - говорится в запросе, направленном главой административно-бюджетного управления Белого дома Расселом Воутом спикеру палаты представителей Майку Джонсону.
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