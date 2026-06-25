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США мобилизовали команды спасателей и медиков для помощи Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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06:46 25.06.2026 (обновлено: 06:49 25.06.2026)
США мобилизовали команды спасателей и медиков для помощи Венесуэле

США мобилизовали спасателей и медиков для помощи Венесуэле после землетрясения

© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения.
  • Госдепартамент США совместно с партнерами в переходном правительстве Венесуэлы направит поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь.
  • Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что США находятся на связи с венесуэльскими властями и готовы оказать помощь стране после серии мощных толчков.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи, гуманитарных дел и свободы вероисповедания при госдепартаменте США Джереми Левин.
"Госдепартамент уже мобилизовала группу по оказанию помощи при стихийных бедствиях и оперативную группу для доставки и координации критически важной помощи народу Венесуэлы. Совместно с нашими партнерами в переходном правительстве Венесуэлы США направят поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, а также другие ресурсы в первые решающие дни после этой трагической природной катастрофы", - говорится в сообщении Левина в соцсети X.
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Так Левин прокомментировал публикацию в соцсети X заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау, посвященную землетрясению в Венесуэле.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау также заявил, что США находятся на связи с венесуэльскими властями и готовы оказать помощь стране после серии мощных толчков.
"США выражают поддержку венесуэльскому народу после разрушительных землетрясений... Мы находимся на связи с властями (Венесуэлы - ред.) и мобилизуем ресурсы помощи", - написал Ландау на своей странице в соцсети X.
В конце публикации он добавил фразу "Мы с вами!", написанную на испанском языке.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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