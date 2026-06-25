США мобилизовали команды спасателей и медиков для помощи Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения.

Госдепартамент США совместно с партнерами в переходном правительстве Венесуэлы направит поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что США находятся на связи с венесуэльскими властями и готовы оказать помощь стране после серии мощных толчков.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи, гуманитарных дел и свободы вероисповедания при госдепартаменте США Джереми Левин.

Госдепартамент уже мобилизовала группу по оказанию помощи при стихийных бедствиях и оперативную группу для доставки и координации критически важной помощи народу Венесуэлы . Совместно с нашими партнерами в переходном правительстве Венесуэлы США направят поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, а также другие ресурсы в первые решающие дни после этой трагической природной катастрофы", - говорится в сообщении Левина в соцсети X.

Так Левин прокомментировал публикацию в соцсети X заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау, посвященную землетрясению в Венесуэле.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау также заявил, что США находятся на связи с венесуэльскими властями и готовы оказать помощь стране после серии мощных толчков.

"США выражают поддержку венесуэльскому народу после разрушительных землетрясений... Мы находимся на связи с властями (Венесуэлы - ред.) и мобилизуем ресурсы помощи", - написал Ландау на своей странице в соцсети X.

В конце публикации он добавил фразу "Мы с вами!", написанную на испанском языке.