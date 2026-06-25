США пытаются запугать Россию и Китай, заявил постпред в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США пытаются запугать РФ и КНР и принудить их к участию в инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в этих условиях Россия предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности своего ядерного арсенала в интересах обеспечения национальной безопасности и "никогда не поддастся на ядерный шантаж".