США пытаются запугать Россию и Китай, заявил постпред в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США пытаются запугать РФ и КНР и принудить их к участию в инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями.
- По его словам. вливая огромные средства в модернизацию ядерной "триады", американцы рассчитывают действовать с позиции силы.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США пытаются запугать РФ и КНР и принудить их к участию в инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Вливая огромные средства в модернизацию ядерной "триады", американцы рассчитывают действовать с позиции силы. И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями", - сказал дипломат.
По его словам, в этих условиях Россия предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности своего ядерного арсенала в интересах обеспечения национальной безопасности и "никогда не поддастся на ядерный шантаж".