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США пытаются запугать Россию и Китай, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 25.06.2026
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06:23 25.06.2026 (обновлено: 06:30 25.06.2026)
США пытаются запугать Россию и Китай, заявил постпред в Женеве

Гатилов: США пытаются запугать Россию и Китай в сфере контроля над ЯО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США пытаются запугать РФ и КНР и принудить их к участию в инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями.
  • По его словам. вливая огромные средства в модернизацию ядерной "триады", американцы рассчитывают действовать с позиции силы.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США пытаются запугать РФ и КНР и принудить их к участию в инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Вливая огромные средства в модернизацию ядерной "триады", американцы рассчитывают действовать с позиции силы. И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями", - сказал дипломат.
По его словам, в этих условиях Россия предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности своего ядерного арсенала в интересах обеспечения национальной безопасности и "никогда не поддастся на ядерный шантаж".
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