США усилили модернизацию ядерной триады, заявил Гатилов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США усилили модернизацию своей ядерной «триады», ссылаясь на военно-ядерное продвижение РФ и КНР.
- На реализацию программы модернизации ядерной «триады» США в ближайшие 10 лет потребуется не менее 1 триллиона долларов.
- Вашингтон выделил 350 миллионов долларов на обновление инфраструктуры испытательного полигона в Неваде.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США усилили модернизацию своей ядерной "триады" под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, на реализацию этой программы, по оценкам американских экспертов, понадобится в ближайшие 10 лет предусмотреть выделение не менее 1 триллиона долларов.
Он также отметил, что предусмотренные Вашингтоном "мероприятия по обновлению" соответствующей инфраструктуры затрагивают и испытательный полигон в Неваде. На это, по заявлениям американского Национального агентства по ядерной безопасности, выделено 350 миллионов долларов.
"В Агентстве утверждают, что данный шаг призван в том числе улучшить качество проводимых на объекте экспериментов, не являющихся полноценными ядерными испытаниями, которые необходимы для поддержания надежности ядерного арсенала. Однако на фоне заявлений Трампа о том, что США намерены возобновить ядерные испытания малой мощности в ответ на, мол, аналогичные действия Москвы и Пекина, в истинных целях модернизации невадского полигона волей-неволей приходится усомниться", - сказал Гатилов.