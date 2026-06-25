США усилили модернизацию ядерной триады, заявил Гатилов

Краткий пересказ от РИА ИИ США усилили модернизацию своей ядерной «триады», ссылаясь на военно-ядерное продвижение РФ и КНР.

На реализацию программы модернизации ядерной «триады» США в ближайшие 10 лет потребуется не менее 1 триллиона долларов.

Вашингтон выделил 350 миллионов долларов на обновление инфраструктуры испытательного полигона в Неваде.

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США усилили модернизацию своей ядерной "триады" под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Прикрываясь тем, что Россия Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной "триады" – наземного, подводного и воздушного компонентов", - указал дипломат.

По его словам, на реализацию этой программы, по оценкам американских экспертов, понадобится в ближайшие 10 лет предусмотреть выделение не менее 1 триллиона долларов.

Он также отметил, что предусмотренные Вашингтоном "мероприятия по обновлению" соответствующей инфраструктуры затрагивают и испытательный полигон в Неваде. На это, по заявлениям американского Национального агентства по ядерной безопасности, выделено 350 миллионов долларов.