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США усилили модернизацию ядерной триады, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.06.2026
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00:57 25.06.2026
США усилили модернизацию ядерной триады, заявил Гатилов

Гатилов: США усилили модернизацию ЯО под предлогом продвижения России и Китая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США усилили модернизацию своей ядерной «триады», ссылаясь на военно-ядерное продвижение РФ и КНР.
  • На реализацию программы модернизации ядерной «триады» США в ближайшие 10 лет потребуется не менее 1 триллиона долларов.
  • Вашингтон выделил 350 миллионов долларов на обновление инфраструктуры испытательного полигона в Неваде.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. США усилили модернизацию своей ядерной "триады" под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной "триады" – наземного, подводного и воздушного компонентов", - указал дипломат.
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По его словам, на реализацию этой программы, по оценкам американских экспертов, понадобится в ближайшие 10 лет предусмотреть выделение не менее 1 триллиона долларов.
Он также отметил, что предусмотренные Вашингтоном "мероприятия по обновлению" соответствующей инфраструктуры затрагивают и испытательный полигон в Неваде. На это, по заявлениям американского Национального агентства по ядерной безопасности, выделено 350 миллионов долларов.
"В Агентстве утверждают, что данный шаг призван в том числе улучшить качество проводимых на объекте экспериментов, не являющихся полноценными ядерными испытаниями, которые необходимы для поддержания надежности ядерного арсенала. Однако на фоне заявлений Трампа о том, что США намерены возобновить ядерные испытания малой мощности в ответ на, мол, аналогичные действия Москвы и Пекина, в истинных целях модернизации невадского полигона волей-неволей приходится усомниться", - сказал Гатилов.
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