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В Германии хотят увеличить срок полномочий бундестага до пяти лет - РИА Новости, 25.06.2026
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18:48 25.06.2026
В Германии хотят увеличить срок полномочий бундестага до пяти лет

Немецкие политики предложили увеличить срок полномочий бундестага до пяти лет

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель бундестага Омид Нурипур и председатель парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль выступили за увеличение срока полномочий бундестага до пяти лет.
  • Сейчас срок полномочий бундестага составляет четыре года.
  • Нурипур предложил ввести единые сроки полномочий для бундестага и земельных парламентов, так как в Германии выборы на разных уровнях проходят слишком часто.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Вице-председатель бундестага Омид Нурипур и председатель парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль выступили за увеличение срока полномочий бундестага до пяти лет.
Согласно информации на сайте бундестага, срок его полномочий, или так называемый легислатурный период, составляет, как правило, четыре года.
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"Я считаю разумным продлить срок полномочий бундестага до пяти лет", - заявил Штробль в интервью газете Zeit.
Он напомнил, что Европарламент и большинство парламентов немецких федеральных земель избираются на пять лет. Срок полномочий представительных и законодательных органов многих европейских стран также составляет пять лет. Таким образом, бундестаг, по словам Штробля, является исключением.
Нурипур разделил мнение председателя парламента Баден-Вюртемберга и заявил, что увеличение легислатурного периода бундестага "было бы полезным для демократической культуры". Нурипур также предложил ввести единые сроки полномочий для бундестага и земельных парламентов, так как в Германии выборы на разных уровнях проходят слишком часто.
"Такой постоянный режим борьбы приводит к тому, что серьезные решения уже не принимаются", - заключил вице-председатель бундестага.
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