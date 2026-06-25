Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото

Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия

© AP Photo / Markus Schreiber Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия

В Германии хотят увеличить срок полномочий бундестага до пяти лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-председатель бундестага Омид Нурипур и председатель парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль выступили за увеличение срока полномочий бундестага до пяти лет.

Сейчас срок полномочий бундестага составляет четыре года.

Нурипур предложил ввести единые сроки полномочий для бундестага и земельных парламентов, так как в Германии выборы на разных уровнях проходят слишком часто.

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Вице-председатель бундестага Омид Нурипур и председатель парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль выступили за увеличение срока полномочий бундестага до пяти лет.

Согласно информации на сайте бундестага, срок его полномочий, или так называемый легислатурный период, составляет, как правило, четыре года.

"Я считаю разумным продлить срок полномочий бундестага до пяти лет", - заявил Штробль в интервью газете Zeit.

Он напомнил, что Европарламент и большинство парламентов немецких федеральных земель избираются на пять лет. Срок полномочий представительных и законодательных органов многих европейских стран также составляет пять лет. Таким образом, бундестаг, по словам Штробля, является исключением.

Нурипур разделил мнение председателя парламента Баден-Вюртемберга и заявил, что увеличение легислатурного периода бундестага "было бы полезным для демократической культуры". Нурипур также предложил ввести единые сроки полномочий для бундестага и земельных парламентов, так как в Германии выборы на разных уровнях проходят слишком часто.