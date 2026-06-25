Солнцев доложил Чернышенко об успехах Оренбуржья в сфере образования

УФА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко об успехах региона в сфере образования, спорта и молодежной политики.

Солнцев на платформе "Макс" сообщил, что прошла рабочая встреча с Чернышенко.

"Доложил Дмитрию Николаевичу о наших успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики. В эти дни в Оренбуржье проходит Международный молодежный форум "Евразия Global". Он собрал представителей 24 государств на нашей земле. Это еще раз доказывает, что регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Мы тот самый коридор между Европой и Азией, который имеет преимущества не только в экономическом плане, но и в патриотическом, духовном и образовательном",- сказал Солнцев.

В этом году Оренбуржье вновь показывает блестящие результаты на ЕГЭ. Здесь уже 119 стобалльных результатов, восемь учеников высший балл на ЕГЭ получили по двум предметам, отметил губернатор Оренбургской области.

"Обсудили с Дмитрием Николаевичем проект создания межвузовского кампуса в Оренбургской области. Нашу идею в начале года поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Мы уже подали заявку на участие в федеральном проекте, который входит в национальный проект "Молодежь и дети", и очень ждем ее одобрения",- сказал Евгений Солнцев.

Он рассказал, что на встрече подняли и тему туризма. В Оренбургской области разработано пять (больше всех среди регионов Приволжья и Урала) автомобильных туристических маршрутов. Кроме того, изюминкой Оренбуржья являются соленые озера Соль‑Илецка. Они привлекают отдыхающих со всей России и стран СНГ. В 2025 году озера посетили 1,6 миллиона гостей.

"Считаю, что эта рекреационная зона должна развиваться и популяризироваться на федеральном уровне",- отметил губернатор Оренбургской области.