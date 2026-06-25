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Бернем может стать премьером Британии до 17 июля, сообщил Sky News - РИА Новости, 25.06.2026
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19:48 25.06.2026
Бернем может стать премьером Британии до 17 июля, сообщил Sky News

Sky News: Энди Бернем может стать премьером Британии до 17 июля

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года
Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем заявил о своем намерении избираться на пост лидера Лейбористской партии и занять премьерское кресло.
  • Если Бернем будет единственным кандидатом, его могут объявить новым лидером партии на специальной конференции 17 июля.
  • Если появятся другие кандидаты, начнется полноценный процесс внутрипартийных выборов, и следующий премьер будет определен не раньше 29 августа.
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Энди Бернем может занять премьерское кресло до 17 июля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
"Национальный исполнительный комитет партии лейбористов только что завершил заседание в Лондоне…. Они (члены комитета - ред.) постановили, что, если на пост лидера будет выдвинут только один человек, он будет объявлен на специальной конференции 17 июля", - передает телеканал.
По информации телеканала, с 9 по 16 июля пройдет процесс номинации кандидатов. При этом победа Бернема может стать очевидной еще до конца процесса.
На данный момент претендентов на должность премьера кроме Бернема нет. По данным британских СМИ, ни один из возможных кандидатов, включая бывшего заместителя обороны Алистера Карнса, не сможет выполнить условия конкурса и заручиться поддержкой 81 члена палаты общин и трех связанных с партией профсоюзов.
В том случае, если кто-то помимо Бернема заручиться достаточным уровнем поддержи и станет номинантом, начнется полноценный процесс внутрипартийных выборов. В таком случае следующий премьер будет определен не раньше 29 августа.
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