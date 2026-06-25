Краткий пересказ от РИА ИИ
- Производители оружия в Европе сталкиваются с проблемами на фоне попыток европейских стран провести перевооружение.
- Акции оборонных компаний упали из-за опасений, что правительства могут не выполнить обещания по расходам в случае установления мира на Украине.
- Проект по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS провалился из-за разногласий, а немецкий оборонный концерн Rheinmetall потерял многомиллиардный контракт на строительство фрегатов из-за недовольства ростом затрат.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Производители оружия в Европе сталкиваются с рядом проблем на фоне попыток европейских стран провести перевооружение, передает агентство Блумберг.
"С тех пор они поняли, что перевооружение идет не столь гладко. Акции оборонных компаний упали на фоне опасений, что испытывающие нехватку средств правительства могут не выполнить обещания по расходам, если на Украине будет установлен мир. А с учетом того, что беспилотники меняют ситуацию на поле боя там и в Персидском заливе, ведутся дискуссии о том, какое оборудование им следует закупать и остаются ли дорогостоящие танки и артиллерия актуальными", - говорится в материале агентства.
В частности, как подчеркивает Блумберг, немецко-французский проект по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS провалился из-за разногласий, а немецкий оборонный концерн Rheinmetall на этой неделе потерял многомиллиардный контракт на строительство фрегатов после того, как политики выразили недовольство ростом затрат.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.