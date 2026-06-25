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В СК рассказали о приказах киевского режима по Донбассу с 2014 года - РИА Новости, 25.06.2026
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14:27 25.06.2026
В СК рассказали о приказах киевского режима по Донбассу с 2014 года

СК: киевский режим с 2014 года приказывал ВСУ убивать население Донбасса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители высшего политического и военного руководства киевского режима с 2014 года приказывали украинским военным убивать население Донбасса с целью геноцида, заявил советник при председателе СК России Александр Федоров.
  • В суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса по обвинению 41 представителя высшего политического и военного руководства киевского режима.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Представители высшего политического и военного руководства киевского режима с 2014 года приказывали украинским военным убивать население Донбасса с целью геноцида, заявил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.
Он напомнил, что в суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса по обвинению 41 представителя высшего политического и военного руководства киевского режима.
"В ходе расследования установлено, что с апреля 2014 года по декабрь 2025 года обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины, с целью геноцида населения Донецкой и Луганской Народных Республик отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения", - сказал он на ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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