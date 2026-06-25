Житель Хакасии получил 21 год колонии за убийство главврача больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Хакасии приговорен к 21 году колонии за убийство главврача местной больницы.
- Убийство было тщательно спланировано и инсценировано как несчастный случай.
- Суд взыскал с осужденного свыше 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба.
КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Житель Хакасии приговорен к 21 году колонии за убийство главврача одной из местных больниц, также с мужчины взыскали свыше 2,5 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
Убийство произошло в конце мая 2025 года. Ведомство сообщало, что осужденный и главврач были просто знакомыми, в ее квартиру он попал под вымышленным предлогом, где напал на нее, придушил и утопил в ванной. Убийство было тщательно спланировано и инсценировано как несчастный случай. После преступления фигурант уничтожил улики и забрал вещи, к которым прикасался, а также золотые украшения. Мужчину задержали спустя месяц в Приморье.
"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении 49 -летнего жителя Черногорска… Мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с осужденного свыше 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба.
В пресс-службе регионального главка СК РФ уточнили РИА Новости, что мотивом преступления стала нажива: мужчина знал, что у нее много украшений и сбережений.