Житель Хакасии получил 21 год колонии за убийство главврача больницы

КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Житель Хакасии приговорен к 21 году колонии за убийство главврача одной из местных больниц, также с мужчины взыскали свыше 2,5 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.

Убийство произошло в конце мая 2025 года. Ведомство сообщало, что осужденный и главврач были просто знакомыми, в ее квартиру он попал под вымышленным предлогом, где напал на нее, придушил и утопил в ванной. Убийство было тщательно спланировано и инсценировано как несчастный случай. После преступления фигурант уничтожил улики и забрал вещи, к которым прикасался, а также золотые украшения. Мужчину задержали спустя месяц в Приморье.