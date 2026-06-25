Рейтинг@Mail.ru
Житель Хакасии получил 21 год колонии за убийство главврача больницы - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 25.06.2026
Житель Хакасии получил 21 год колонии за убийство главврача больницы

СК: житель Хакасии получил 21 год колонии за убийство главврача больницы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хакасии приговорен к 21 году колонии за убийство главврача местной больницы.
  • Убийство было тщательно спланировано и инсценировано как несчастный случай.
  • Суд взыскал с осужденного свыше 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба.
КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Житель Хакасии приговорен к 21 году колонии за убийство главврача одной из местных больниц, также с мужчины взыскали свыше 2,5 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
Убийство произошло в конце мая 2025 года. Ведомство сообщало, что осужденный и главврач были просто знакомыми, в ее квартиру он попал под вымышленным предлогом, где напал на нее, придушил и утопил в ванной. Убийство было тщательно спланировано и инсценировано как несчастный случай. После преступления фигурант уничтожил улики и забрал вещи, к которым прикасался, а также золотые украшения. Мужчину задержали спустя месяц в Приморье.
"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении 49 -летнего жителя Черногорска… Мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с осужденного свыше 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба.
В пресс-службе регионального главка СК РФ уточнили РИА Новости, что мотивом преступления стала нажива: мужчина знал, что у нее много украшений и сбережений.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Пенсионера в Приморье отправили в колонию за попытку убить соседа
Вчера, 03:37
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ХакасияЧерногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала