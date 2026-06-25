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ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз за сутки - РИА Новости, 25.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 25.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз за сутки

Шуваев: ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, сбиты 97 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки.
  • Сбиты и подавлены 97 беспилотников, пять человек ранены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ 130 раз за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены 97 БПЛА, пять человек ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области... 97 беспилотников сбиты и подавлены... В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения пять человек", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
Врио губернатора отметил, что ВСУ совершили восемь обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.
Шуваев добавил, что все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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