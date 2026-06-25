ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки.

Сбиты и подавлены 97 беспилотников, пять человек ранены.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ 130 раз за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, сбиты и подавлены 97 БПЛА, пять человек ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области... 97 беспилотников сбиты и подавлены... В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения пять человек", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Врио губернатора отметил, что ВСУ совершили восемь обстрелов с использованием авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.