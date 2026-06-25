Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили 65 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области.
- Воздушная разведка контролирует маршруты доставки снабжения, а автомобильная техника и роботизированные комплексы уничтожаются сразу после обнаружения.
- Нарушение логистики снабжения снижает боеспособность подразделений противника.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили 65 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
«
"В результате боевой работы подразделениями БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" было уничтожено 65 полевых пунктов хранения и точек выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС.
По его данным, воздушная разведка контролирует маршруты доставки снабжения, а автомобильная техника и роботизированные комплексы уничтожаются сразу после обнаружения.
Карта отметил, что подвоз материальных средств противник осуществляет преимущественно ночью или ранним утром, однако дроны с тепловизионными камерами выявляют цели и передают координаты на командный пункт. В ходе сопровождения расчеты фиксируют как места выгрузки, так и временные склады.
После передачи координат ударные беспилотники наносят удары осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами. Кроме наземной техники, по словам офицера, поражаются и гексакоптеры ВСУ, применяемые для доставки грузов к линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что нарушение логистики снабжения снижает боеспособность подразделений противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18