Расчеты "Севера" уничтожили 65 складов ВСУ под Харьковом с начала июня

БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили 65 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"В результате боевой работы подразделениями БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" было уничтожено 65 полевых пунктов хранения и точек выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС.

По его данным, воздушная разведка контролирует маршруты доставки снабжения, а автомобильная техника и роботизированные комплексы уничтожаются сразу после обнаружения.

Карта отметил, что подвоз материальных средств противник осуществляет преимущественно ночью или ранним утром, однако дроны с тепловизионными камерами выявляют цели и передают координаты на командный пункт. В ходе сопровождения расчеты фиксируют как места выгрузки, так и временные склады.