В Сербии рыбак больше часа просидел на дереве из-за медведицы с медвежатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рыбак Саша Станимирович из села Придворица в центральной Сербии встретил в лесу медведицу с медвежатами.
- Он залез на дерево и провел там больше часа, пока животные не ушли.
- Станимирович снял встречу с дикими животными на видео.
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Рыбак Саша Станимирович в центральной Сербии вынужден был больше часа сидеть на дереве в ожидании, что уйдет медведица с медвежатами, которых он снял на видео.
Станимирович – рыбак из села Придворица муниципалитета Смедеревска-Паланка в примерно 100 километрах на юг от Белграда. Он пошел ловить рыбу на реке Ясенице у подножья заросшего лесом горного массива. Зашел в лес, чтобы разбить пень и достать червей для рыбалки, но через пять минут услышал рычание и взвизги.
"Оно повторилось, и я понял, что это медведь, быстро взобрался на дерево, как можно выше. Там я просидел час, ожидая, что что-то появится, и вышла медведица с медвежатами. Она выглядела так, как будто меня почуяла, вела себя возбужденно. Мне удалось записать короткое видео. Когда они ушли, я еще минут 20-30 был на дереве, потом тихо спустился и как можно скорее ушел оттуда", - рассказал рыбак в эфире Prva TV.
В большинстве стран Западных Балкан медведи являются защищенным государством видом и их отстрел запрещен.
На этой неделе дикий медведь с медвежонком пришли в село Ягоче на севере Черногории, чем обеспокоили местных жителей, когда вышли в поле всего в 20 метрах от ближайшего дома.