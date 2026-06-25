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В Сербии рыбак больше часа просидел на дереве из-за медведицы с медвежатами - РИА Новости, 25.06.2026
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00:48 25.06.2026 (обновлено: 01:02 25.06.2026)
В Сербии рыбак больше часа просидел на дереве из-за медведицы с медвежатами

Сербский рыбак просидел час на дереве, ожидая ухода медведицы с медвежатами

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыбак Саша Станимирович из села Придворица в центральной Сербии встретил в лесу медведицу с медвежатами.
  • Он залез на дерево и провел там больше часа, пока животные не ушли.
  • Станимирович снял встречу с дикими животными на видео.
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Рыбак Саша Станимирович в центральной Сербии вынужден был больше часа сидеть на дереве в ожидании, что уйдет медведица с медвежатами, которых он снял на видео.
Станимирович – рыбак из села Придворица муниципалитета Смедеревска-Паланка в примерно 100 километрах на юг от Белграда. Он пошел ловить рыбу на реке Ясенице у подножья заросшего лесом горного массива. Зашел в лес, чтобы разбить пень и достать червей для рыбалки, но через пять минут услышал рычание и взвизги.
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"Оно повторилось, и я понял, что это медведь, быстро взобрался на дерево, как можно выше. Там я просидел час, ожидая, что что-то появится, и вышла медведица с медвежатами. Она выглядела так, как будто меня почуяла, вела себя возбужденно. Мне удалось записать короткое видео. Когда они ушли, я еще минут 20-30 был на дереве, потом тихо спустился и как можно скорее ушел оттуда", - рассказал рыбак в эфире Prva TV.
В большинстве стран Западных Балкан медведи являются защищенным государством видом и их отстрел запрещен.
На этой неделе дикий медведь с медвежонком пришли в село Ягоче на севере Черногории, чем обеспокоили местных жителей, когда вышли в поле всего в 20 метрах от ближайшего дома.
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