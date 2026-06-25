Многодетных семей на Кубани за последние 6 лет стало больше на треть

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Количество многодетных семей в Краснодарском крае за последние 6 лет увеличилось на треть, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

"Вопросы демографии в приоритете для краевых властей. На Кубани живут порядка 95 тысяч больших семей. За последние 6 лет их число возросло на треть", - сказал Гаргуша журналистам.

Он напомнил что для многодетных родителей Кубани действует несколько вариантов поддержки в рамках нацпроекта "Семья", а также различных региональных программ. Так, в регионе действуют более 20 видов помощи семьям с детьми.

Например, многодетные семьи могут рассчитывать на компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и расходов на газификацию. Для школьников доступен бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Также компенсируется часть затрат на обучение детей из многодетных семей в колледжах и техникумах.

По словам министра, в этом году проиндексировали краевой материнский капитал до 167 135 рублей, выплата предоставляется на третьего, четвертого, и каждого последующего ребенка в многодетной семье.

В пресс-службе администрации Кубани добавили, что учащиеся школ и профессиональных образовательных организаций из многодетных семей получают бесплатное питание. В этом году на эти цели из бюджета края выделили почти 34 миллиона рублей.

Многодетные семьи также вправе бесплатно посещать краевые музеи независимо от места жительства, а на билеты в региональные театры предоставляется скидка от 20 до 50%.