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Многодетных семей на Кубани за последние 6 лет стало больше на треть - РИА Новости, 25.06.2026
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Краснодарский край
 
12:05 25.06.2026

Многодетных семей на Кубани за последние 6 лет стало больше на треть

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Семья с детьми. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Количество многодетных семей в Краснодарском крае за последние 6 лет увеличилось на треть, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.
"Вопросы демографии в приоритете для краевых властей. На Кубани живут порядка 95 тысяч больших семей. За последние 6 лет их число возросло на треть", - сказал Гаргуша журналистам.
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Он напомнил что для многодетных родителей Кубани действует несколько вариантов поддержки в рамках нацпроекта "Семья", а также различных региональных программ. Так, в регионе действуют более 20 видов помощи семьям с детьми.
Например, многодетные семьи могут рассчитывать на компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и расходов на газификацию. Для школьников доступен бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Также компенсируется часть затрат на обучение детей из многодетных семей в колледжах и техникумах.
По словам министра, в этом году проиндексировали краевой материнский капитал до 167 135 рублей, выплата предоставляется на третьего, четвертого, и каждого последующего ребенка в многодетной семье.
В пресс-службе администрации Кубани добавили, что учащиеся школ и профессиональных образовательных организаций из многодетных семей получают бесплатное питание. В этом году на эти цели из бюджета края выделили почти 34 миллиона рублей.
Многодетные семьи также вправе бесплатно посещать краевые музеи независимо от места жительства, а на билеты в региональные театры предоставляется скидка от 20 до 50%.
В пресс-службе уточнили, что право на меры социальной поддержки сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения в учебном учреждении.
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