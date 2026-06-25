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Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России - РИА Новости, 25.06.2026
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21:35 25.06.2026
Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России

Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2027 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России.
  • Санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС официально продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.
"Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года", - говорится в документе.
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В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.
В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры.
Ранее, 18–19 июня, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе политически согласовали продление экономических санкций на один год вместо традиционных шести месяцев и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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