Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет ЕС продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России.
- Санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС официально продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.
В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.
В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры.
Ранее, 18–19 июня, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе политически согласовали продление экономических санкций на один год вместо традиционных шести месяцев и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.