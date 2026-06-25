Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России.

Санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС официально продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.

"Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года", - говорится в документе

В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.

В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры.

Ранее, 18–19 июня, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе политически согласовали продление экономических санкций на один год вместо традиционных шести месяцев и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.