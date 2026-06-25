Рубио прокомментировал мирные договоренности с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирные договоренности с Ираном не должны вредить безопасности союзников США в регионе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
- Вашингтон будет учитывать интересы своих партнеров и союзников в регионе Персидского залива при принятии любых решений в процессе переговоров с Ираном.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Мирные договоренности с Ираном не должны вредить безопасности союзников США в регионе, и Вашингтон позаботится об этом, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы хотим обеспечить, чтобы при принятии любых решений на протяжении всего этого переговорного процесса всегда учитывались интересы наших партнеров и союзников в регионе. Чтобы никакая часть этих соглашений никоим образом не подрывала безопасность, стабильность или процветание кого-либо из наших партнеров в регионе Персидского залива", - сказал Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.