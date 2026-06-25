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Рубио прокомментировал мирные договоренности с Ираном - РИА Новости, 25.06.2026
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11:10 25.06.2026 (обновлено: 11:19 25.06.2026)
Рубио прокомментировал мирные договоренности с Ираном

Рубио: мирные договоренности с Ираном не должны вредить союзникам США в регионе

© REUTERS / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирные договоренности с Ираном не должны вредить безопасности союзников США в регионе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
  • Вашингтон будет учитывать интересы своих партнеров и союзников в регионе Персидского залива при принятии любых решений в процессе переговоров с Ираном.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Мирные договоренности с Ираном не должны вредить безопасности союзников США в регионе, и Вашингтон позаботится об этом, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы хотим обеспечить, чтобы при принятии любых решений на протяжении всего этого переговорного процесса всегда учитывались интересы наших партнеров и союзников в регионе. Чтобы никакая часть этих соглашений никоим образом не подрывала безопасность, стабильность или процветание кого-либо из наших партнеров в регионе Персидского залива", - сказал Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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ИранСШАМарко РубиоВашингтон (штат)В мире
 
 
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