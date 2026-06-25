США не хотят сделки с Ираном любой ценой, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят заключить с Ираном реальную и проверяемую сделку.
- США открыты к конструктивному диалогу с Ираном и надеются на позитивный результат.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США хотят заключить сделку с Ираном, однако она должна быть реальной и проверяемой, сделка должна соблюдаться, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.
"Хотя мы хотим сделки, мы не хотим сделки любой ценой. Мы хотим хорошую сделку, мы хотим реальную сделку, мы хотим сделку, которую можно проверить, и мы хотим сделку, которая будет соблюдаться", - сказал Рубио, находящийся с визитом в странах Ближнего Востока.
По его словам, США открыты к конструктивному диалогу с Ираном и надеются, что он приведет к позитивному результату.