Рейтинг@Mail.ru
США не хотят сделки с Ираном любой ценой, заявил Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 25.06.2026 (обновлено: 11:20 25.06.2026)
США не хотят сделки с Ираном любой ценой, заявил Рубио

Рубио: США хотят сделки с Ираном, но не любой ценой

© REUTERS / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят заключить с Ираном реальную и проверяемую сделку.
  • США открыты к конструктивному диалогу с Ираном и надеются на позитивный результат.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США хотят заключить сделку с Ираном, однако она должна быть реальной и проверяемой, сделка должна соблюдаться, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.
"Хотя мы хотим сделки, мы не хотим сделки любой ценой. Мы хотим хорошую сделку, мы хотим реальную сделку, мы хотим сделку, которую можно проверить, и мы хотим сделку, которая будет соблюдаться", - сказал Рубио, находящийся с визитом в странах Ближнего Востока.
По его словам, США открыты к конструктивному диалогу с Ираном и надеются, что он приведет к позитивному результату.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США
24 июня, 22:00
 
В миреИранБлижний ВостокСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала