США не хотят сделки с Ираном любой ценой, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США хотят заключить сделку с Ираном, однако она должна быть реальной и проверяемой, сделка должна соблюдаться, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, США открыты к конструктивному диалогу с Ираном и надеются, что он приведет к позитивному результату.