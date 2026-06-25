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США направляют в Венесуэлу медиков и спасателей, заявил Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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08:39 25.06.2026 (обновлено: 08:45 25.06.2026)
США направляют в Венесуэлу медиков и спасателей, заявил Рубио

Рубио: США по поручению Трампа навляют в Венесуэлу медиков и спасателей

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По поручению президента Дональда Трампа США направляют в Венесуэлу спасателей, медиков и гуманитарную помощь после землетрясений.
  • Госсекретарь Марко Рубио выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с землетрясениями.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты по поручению президента Дональда Трампа направляют в Венесуэлу спасателей, медиков и гуманитарную помощь после землетрясений в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Америка поддерживает народ Венесуэлы в это трудное время, и по указанию президента Трампа государственный департамент немедленно направляет в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь", - написал Рубио в соцсети X.
Землетрясение в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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08:43
Он подчеркнул, что Штаты выражают глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с землетрясениями.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
США мобилизовали команды спасателей и медиков для помощи Венесуэле
06:46
 
В миреВенесуэлаКаракасМиранда (Венесуэла)Марко РубиоДональд ТрампЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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