США направляют в Венесуэлу медиков и спасателей, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты по поручению президента Дональда Трампа направляют в Венесуэлу спасателей, медиков и гуманитарную помощь после землетрясений в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации.