Рейтинг@Mail.ru
Дети сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 25.06.2026
Дети сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле

В Венесуэле при землетрясении пострадали дети сотрудников телеканала RT

© REUTERS / Reuters TVПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Reuters TV
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети ряда сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле, дома еще нескольких разрушены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дети ряда сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле, дома еще нескольких разрушены, говорится в сообщении в Telegram-канале RT на испанском языке.
"Оператор RT Мануэль Барриос сообщил, что его сын получил травмы в их доме из-за землетрясения. Корреспондент RT Джессика Соса также сообщила, что один из ее сыновей получил травму головы после того, как во время землетрясения на него упал предмет", - говорится в сообщении.
Другие работники телеканала сообщили, что их дома были полностью разрушены. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.
Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В США поменяли оценку ущерба Венесуэле от разрушительного землетрясения
Вчера, 06:14
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала