Дети сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети ряда сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле, дома еще нескольких разрушены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дети ряда сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле, дома еще нескольких разрушены, говорится в сообщении в Telegram-канале RT на испанском языке.
"Оператор RT Мануэль Барриос сообщил, что его сын получил травмы в их доме из-за землетрясения. Корреспондент RT Джессика Соса также сообщила, что один из ее сыновей получил травму головы после того, как во время землетрясения на него упал предмет", - говорится в сообщении.
Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.