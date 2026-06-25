Дети сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дети ряда сотрудников телеканала RT пострадали при землетрясении в Венесуэле, дома еще нескольких разрушены, говорится в сообщении в Telegram-канале RT на испанском языке.

"Оператор RT Мануэль Барриос сообщил, что его сын получил травмы в их доме из-за землетрясения. Корреспондент RT Джессика Соса также сообщила, что один из ее сыновей получил травму головы после того, как во время землетрясения на него упал предмет", - говорится в сообщении.