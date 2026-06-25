"Росатом" продемонстрировал решения для медицины в Сколково

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Разработки "Росатома", предназначенные для диагностики и терапии тяжелых заболеваний, были представлены на открытии нового лечебно-диагностического комплекса московской городской онкобольницы №62 в Сколково, сообщает госкорпорация.

Мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, принявшие участие в открытии комплекса, познакомились на стенде "Росатома" с отечественными гемодиализным аппаратом, системой для терапии оксидом азота, а также новым импортозамещенным радиофармпрепаратом на основе радия-223. Этот препарат создан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России в Димитровграде при участии специалистов НИИ атомных реакторов, входящего в Научный дивизион "Росатома".

Частью экспозиции стал и комплекс для высокодозной брахитерапии – система контактной лучевой терапии для лечения широкого спектра онкозаболеваний, созданная в АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО НИИТФА").

"Госкорпорация "Росатом" ведет работу по нескольким направлениям: разработка и создание медицинских изделий и оборудования, выпуск радиофармпрепаратов и поставка изотопной продукции для диагностики онкологических, кардиологических, неврологических и других заболеваний, а также лечения широкого спектра онкологических заболеваний и поражений суставов, развитие медицинской инфраструктуры и циклотронно-радиофармацевтических комплексов", - приводятся в сообщении слова заместителя директора блока по развитию и международному бизнесу – директора направления по медицине госкорпорации "Росатом" Ксении Тагировой на презентации.

Руководитель проекта проектного офиса высокотехнологичной медицины АО "НИИТФА" Максим Зайцев отметил, что развитие линейки аппаратов для брахитерапии является одним из ключевых направлений работы Научного дивизиона "Росатома" в области медтехнологий. "Для нас участие в мероприятии в Сколково — это возможность показать специалистам и руководителям системы здравоохранения достижения в области брахитерапии и рассказать о перспективах развития отечественных технологий лечения онкологических заболеваний. Сегодня комплекс уже используется для решения актуальных клинических задач", — подчеркнул он.

В ходе презентации российского аппарата для гемодиализа, недавно получившего регистрационное удостоверение, директор по специализированной медицинской технике компании-разработчика АО "Росатом РДС" Александр Тетерин отметил, что в аппарате использованы функциональные и технические решения, направленные на обеспечение надежности, безопасности и удобства работы медперсонала. Аппарат поддерживает современные методики гемодиализа и способствует укреплению технологического суверенитета российского здравоохранения.