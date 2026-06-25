Краткий пересказ от РИА ИИ Компания Apple удалила все приложения VK из App Store без предварительного предупреждения.

Минцифры России назвало решение Apple политически мотивированным и связанным с интересами зарубежных платформ.

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов считает, что удаление приложений VK нарушает права россиян, в том числе на услуги связи, и является попыткой лишить Россию цифрового суверенитета.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Компания Apple, удалив приложения VK из App Store, попрала являющиеся основополагающими для ООН Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии избран Владимир Рогов.

В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.

"Компания Apple, удалив VK из магазина приложений App Store, попрала Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах", - сказал Рогов.

По его мнению, подобные действия враждебны и являются попыткой лишить Россию цифрового суверенитета и навязать технологическое противостояние.