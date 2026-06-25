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Apple попрала декларацию ООН о правах человека, заявил Рогов - РИА Новости, 25.06.2026
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15:59 25.06.2026 (обновлено: 16:04 25.06.2026)
Apple попрала декларацию ООН о правах человека, заявил Рогов

Рогов: Apple политикой в отношении VK попирает основополагающие документы ООН

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Apple удалила все приложения VK из App Store без предварительного предупреждения.
  • Минцифры России назвало решение Apple политически мотивированным и связанным с интересами зарубежных платформ.
  • Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов считает, что удаление приложений VK нарушает права россиян, в том числе на услуги связи, и является попыткой лишить Россию цифрового суверенитета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Компания Apple, удалив приложения VK из App Store, попрала являющиеся основополагающими для ООН Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии избран Владимир Рогов.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.
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"Компания Apple, удалив VK из магазина приложений App Store, попрала Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах", - сказал Рогов.
По его мнению, подобные действия враждебны и являются попыткой лишить Россию цифрового суверенитета и навязать технологическое противостояние.
"Целенаправленным удалением российских приложений американская компания Apple нарушает ключевые права россиян, в том числе на услуги связи", - сказал Рогов.
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