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Родригес рассказала об отношениях России и Венесуэлы - РИА Новости, 25.06.2026
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13:37 25.06.2026 (обновлено: 13:43 25.06.2026)
Родригес рассказала об отношениях России и Венесуэлы

Родригес: поддержка РФ подтверждает стратегический характер отношений двух стран

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Делси Родригес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что поддержка РФ в условиях землетрясения в Венесуэле подтверждает стратегический характер отношений Москвы и Каракаса.
  • Родригес выразила благодарность правительству и народу Российской Федерации за поддержку и солидарность в сложной ситуации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поддержка РФ в условиях землетрясения в Венесуэле подтверждает стратегический характер отношений Москвы и Каракаса, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Боливарианская Республика Венесуэла искренне благодарит правительство и народ Российской Федерации за проявления поддержки и солидарности в этой сложной ситуации, которые еще раз подтверждают наши стратегические связи", - написала Родригес в своем канале в Telegram в ответ на послание президента России Владимира Путина в связи с разрушительным землетрясением в этой южноамериканской стране.
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