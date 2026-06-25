Родригес рассказала об отношениях России и Венесуэлы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что поддержка РФ в условиях землетрясения в Венесуэле подтверждает стратегический характер отношений Москвы и Каракаса.
- Родригес выразила благодарность правительству и народу Российской Федерации за поддержку и солидарность в сложной ситуации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поддержка РФ в условиях землетрясения в Венесуэле подтверждает стратегический характер отношений Москвы и Каракаса, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Боливарианская Республика Венесуэла искренне благодарит правительство и народ Российской Федерации за проявления поддержки и солидарности в этой сложной ситуации, которые еще раз подтверждают наши стратегические связи", - написала Родригес в своем канале в Telegram в ответ на послание президента России Владимира Путина в связи с разрушительным землетрясением в этой южноамериканской стране.