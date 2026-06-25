Уполномоченный президент Венесуэлы поблагодарила Путина за соболезнования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес поблагодарила президента России Владимира Путина за соболезнования.
- Она выразила благодарность за послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения в Венесуэле.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес поблагодарила президента РФ Владимира Путина за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением.
"Мы выражаем глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Венесуэле", - написала Родригес в своем Telegram-канале.