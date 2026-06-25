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Уполномоченный президент Венесуэлы поблагодарила Путина за соболезнования - РИА Новости, 25.06.2026
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13:34 25.06.2026 (обновлено: 13:39 25.06.2026)
Уполномоченный президент Венесуэлы поблагодарила Путина за соболезнования

Родригес поблагодарила Путина за соболезнования в связи с землетрясением

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Делси Родригес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес поблагодарила президента России Владимира Путина за соболезнования.
  • Она выразила благодарность за послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения в Венесуэле.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес поблагодарила президента РФ Владимира Путина за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением.
"Мы выражаем глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Венесуэле", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
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