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Родригес рассказала о восстановлении Венесуэлы после землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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13:23 25.06.2026 (обновлено: 16:33 25.06.2026)
Родригес рассказала о восстановлении Венесуэлы после землетрясения

Родригес: для восстановления Венесуэлы создадут фонд в размере 200 млн долларов

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"Я хочу объявить о создании первоначального фонда на 200 миллионов долларов со средствами, которые у нас есть в МВФ для восстановления инфраструктуры", - сказала Родригес в эфире гостелеканала VTV.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе страны.
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