Родригес рассказала о восстановлении Венесуэлы после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан фонд с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"Я хочу объявить о создании первоначального фонда на 200 миллионов долларов со средствами, которые у нас есть в МВФ для восстановления инфраструктуры", - сказала Родригес в эфире гостелеканала VTV.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе страны.