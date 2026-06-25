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В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.06.2026
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10:27 25.06.2026 (обновлено: 10:35 25.06.2026)
В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

В Тюменской области ввели режим атаки бесплотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюменской области введен режим беспилотной опасности.
  • Режим беспилотной опасности — это превентивная мера, о чем сообщил губернатор Александр Моор.
ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор.
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!" - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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