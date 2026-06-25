В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюменской области введен режим беспилотной опасности.
- Режим беспилотной опасности — это превентивная мера, о чем сообщил губернатор Александр Моор.
ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор.
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!" - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".